24 Ağustos MasterChef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? MasterChef'te kaptanlar belli oldu!

MasterChef’te haftanın takımları belli oldu! Ekranların vazgeçilmez yarışma programı MasterChef Türkiye her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği yarışmada pişirilen lezzetler ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yarışmanın 24 Ağustos Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takımın kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, 24 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

24 AĞUSTOS MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 24 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde yeni bir haftaya başlandı. Eleme oyunundan sonra oynanan yeni haftada mavi ve kırmızı takımın yarışmacılarını ve kaptanlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Islak Hamburger yapmalarını istedi. Yarışmacılar kendilerinden istenilen bu tarifi yapmak için en iyi performansı göstermeye çalıştı. Günün sonunda kazananı isim Uğur oldu. Uğur mavi takımın kaptanlığını yapacak.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU!

MasterChef’te kaptanlık oyununu Uğur kazandığı için mavi takımın kaptanı Uğur oldu ve kırmızı takım kaptanlığına Özgül'ü seçti. Daha sonra Uğur ve Özgül sırayla bir isim söyledi ve böylece kırmızı ve mavi takım oyuncuları belli oldu.

Mavi takım: Kaptan Uğur, Eray, Gülşah, Emir, Berk, Ebru, Ayyüce ve Duygu

Kırmızı takım: Kaptan Özgül, Tanya, Sefa, Esra, Serhat, Celal, Barbaros ve Furkan