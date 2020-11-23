MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 MasterChef kaptanları ve takımları nasıl oldu?
MasterChef kaptanları ve bu haftanın takımları oynanan kaptanlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının mücadeleci yarışması MasterChef Türkiye eleme oyununun ardından yeni bir haftaya başladı. Yarışmacılar haftanın ilk oyununda mavi takım kaptanlığı için bireysel performans gösterdi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu mu?
Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de yeni bir haftaya başlandı. Her hafta pazar günü oynanan eleme oyununda bu hafta yarışmaya veda eden isim Ayyüce oldu. Yarışmanın 23 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde mavi takımın kaptanını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef kaptanları kimler oldu? 23 Kasım MasterChef düelloyu kim kazandı?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yeni bir haftaya başlanan MasterChef’te haftanın ilk oyunu olarak kaptanlık mücadelesi verildi. Yarışmada her hafta sona biraz daha yaklaşılmaya başlandı. Mavi takımın kaptanı olmak için bireysel performans sergileyen yarışmacılar şefleri etkilemeye çalıştı. Dokunulmazlık oyununu kazananı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?
Bu haftanın takımları henüz belli olmadı. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra yarışmacılar takımları oluşturacak.