MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Eylül MasterChef'te kaptanlar ve takımlar nasıl oldu?

MasterChef Türkiye yarışma programı 21 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle yeni bir haftaya başladı. Haftanın ilk oyununda bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar arasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanı olmak için yarışan yarışmacılar arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de yeni haftaya kaptanlık oyunu ile başlandı. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef jüriliğinde yayınlanan programın kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için mücadele etti. Kaptanlık oyununun galibi henüz belli olmadı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI NASIL OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadığı için takımlar da netleşmedi. Kaptanlık oyununu kazanan isim kırmızı takımın kaptanını seçecek ve sırayla bir isim söyleyerek takımları oluşturacaklar.