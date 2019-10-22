MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Ekim MasterChef haftanın takımları belli oldu!

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yarışmayı yakından takip eden bireyler tarafından aratılıyor. MasterChef yarışma programının 21 Ekim Pazartesi yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele ettiler. En iyi lokma tatlısını yaparak şeflere beğendirmeye çalışan yarışmacılar arasında heyecan dolu anlar yaşandı. Günün sonunda ise haftanın takımları belli oldu. İşte 21 Ekim MasterChef’te yaşananlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 21 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık mücadelesi verildi. Yarışmacılar kaptan olabilmek için en güzel Lokma tatlısını yapmaya çalıştı. Mücadele sırasında yarışmacılardan Yasin, Suna’nın ununu izin istemeden aldığı için Mehmet Şef tarafından diskalifiye edildi. Kaptanlık oyununda sona Güzide, Cemre ve F.Batuhan kaldı. Güzide, en lezzetli lokmayı yaparak mavi takımın kaptanı oldu ve kaptanlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Kaptanlık oyunu Güzide kazandığı için kırmızı takımın kaptanını da Güzide belirledi. Güzide, kırmızı takımın kaptanı olarak Yasin’i seçti. Daha sonra ise iki kaptan yarışmacıları seçtiler ve takımları oluşturdular.

Kırmızı takım: Kaptan Yasin, Eda, Batuhan, F.Batuhan, Alican, Mustafa

Mavi takım: Kaptan Güzide, Cemre, Suna, Rıfat, Ekin, Murat, Kıvanç

Mavi takım bu hafta 7 kişi yarışacak, kırmızı takım ise 6 kişi yarışacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu hafta ödül oyununda yarışmacılar Karadeniz yemekleri yaptılar. Yarışmacılar Fasülye Diblesi, Kara Lahana Sarması, Kıymalı ve Yumurtalı Karadeniz Pides, Mısır Ekmeği, Fındıklı Fırında Sütlaç ve Hamsi Kuşu yaptılar. Ödül oyununu Kırmızı takım kazandı.