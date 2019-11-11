MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef’te haftanın takımları belli oluyor. MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın takımları ve kaptanları belli oldu. Kaptanlık oyununda yarışmacılardan 6 adet simit yapmaları istendi. Tüm hünerlerini ortaya koyan, kıran kırana mücadelenin sergilendiği bölümde günün sonunda kaptanlar belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte cevabı…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 45. bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadelelerini sergilediler. Menüde simit vardı. Yarışmacılardan 6 adet simit yapmaları istendi. En güzel simidi yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından Suna, Mustafa, Yasin ve Güzide en iyi simidi yaptıkları için finale kaldılar. Şefler en iyi simidi Suna’nın yaptığını söyledi ve Suna mavi takımın kaptanı oldu.

11 KASIM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.