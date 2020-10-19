MasterChef kaptanları kim oldu? 19 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor! Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması MasterChef Türkiye’de haftanın takımlarını ve kaptanlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Toplamda 3 etaptan oluşan kaptanlık oyununda yarışmacılar bireysel performanslarını sergiledi. Günün sonunda şeflerin kararı ile mavi takımın kaptanı belli oldu. Peki, MasterChef kaptanları ve takımları nasıl oldu?



MASTERCHEF KAPTANLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’nin 19 Ekim Pazartesi akşamki bölümünde haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bireysel performans sergiledikleri oyunda mavi takımın kaptanlığı için mücadele verildi. Bu hafta her zamankinden farklı olarak kaptanlık oyunu 3 aşamalı olarak oynandı. İlk aşamada şefler yarışmacılardan soğuk sandviç, ikinci aşamasında ise sıcak sandviç konseptinde ürün hazırlamasını istediler. Oyunun galibi henüz belli olmadı.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLDU?

Haftanın takımları belli olmadı. Takımlar mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belirlendikten sonra netleşecek.