MasterChef kaptanları belli oldu mu? 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı oynanan kaptanlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de eleme oyunundan sonra yeni bir haftaya başlandı. Yarışmacıların mavi takım kaptanı olmak için yarıştığı oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Menüde tavuk vardı. Yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak en iyi tabağı yapmayı çalıştı. Peki, MasterChef’te kaptanlar kim oldu?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 12 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Bireysel performansın ön plana çıktığı oyunda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan tavuğu ana malzeme kullanarak yaratıcılık yemeği yapmalarını istediler. Oyununu kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

Takımlar henüz belli olmadı. Takımlar kaptanlık oyununun ardından belli olacak.