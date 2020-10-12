MasterChef kaptanları belli oldu mu? 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
12 Ekim Pazartesi günü yeni bir haftaya başlayan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyunu oynandı. Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununda Walison yarışmaya veda etmişti. Mavi takımın kaptanlığı için bireysel mücadele eden yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için performans gösterdi. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? 12 Ekim MasterChef kaptanları belli oldu mu?
MasterChef mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı oynanan kaptanlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de eleme oyunundan sonra yeni bir haftaya başlandı. Yarışmacıların mavi takım kaptanı olmak için yarıştığı oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Menüde tavuk vardı. Yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak en iyi tabağı yapmayı çalıştı. Peki, MasterChef’te kaptanlar kim oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’in 12 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Bireysel performansın ön plana çıktığı oyunda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan tavuğu ana malzeme kullanarak yaratıcılık yemeği yapmalarını istediler. Oyununu kazananı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?
Takımlar henüz belli olmadı. Takımlar kaptanlık oyununun ardından belli olacak.