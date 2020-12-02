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02 Aralık 2020 Çarşamba 16:30 | Son Güncelleme:

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı!

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eşinden yasak aşkı yüzünden boşandığı iddia edilen Sivrioğlu'nun, sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddia edilen Somer Şef'in yasak aşkı ile olan fotoğrafları gün yüzüne çıkınca eşi Aslı Sivrioğlu'dan veto yemiş ve geçtiğimiz yıl boşanmışlardı. Derin ve Deniz adında iki çocuğu olan Sivrioğlu'nun, eşini İstanbul'da esmer bir kadınla aldattığı iddiaları çok konuşulmuştu.

YASAK AŞKI MASTERCHEF PROGRAMININ EDİTÖRÜ ÇIKTI

Snob Magazin'de yer alan iddialara göre; Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisi MasterChef programının editörü. Çiftin Beşiktaş'ta el el yürüyüş yaptıkları da öne sürülmüştü.

Ünlü şefin yurt dışında yaşayan eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberler açıklama yaparak "Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum." demişti. 49 yaşındaki Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntü vermemek için yoğun çaba harcıyor...

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