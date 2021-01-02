MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Türk mutfağı ilk 10'da yer almaz

MasterCeh Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu geçtiğimiz gün YouTube'da yayınlanan Loş Sohbet programına konuk oldu. 'Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri' iddiasına karşı çıkan Somer Sivrioğlu tartışma yaratacak sözlerin altına imzasını attı.



Sivrioğlu, 'Bizim aşçılardan çıktı herhalde ‘Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağından biridir. Ben şöyle soruyorum 1. kim? Ve sıralamayı kim yaptı? Yok böyle bir şey' dedi. 'Peki, saygı gören bir mutfak mı?' sorusuna yanıt veren Sivrioğlu, 'Dünyada hiç değil. Türk mutfağı ilk 10’da sayılmaz' ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden ünlü şef, 'Bu durumun nedeni yüzde 90 pazarlama eksikliği. Ama çok egosantrik bir yaklaşımımız var. Dünyada öğrenmediğim çok az mutfak kaldı. Hala öğreniyorum. Ama bir tek Türkiye’de ‘dünya mutfağı’ ve ‘Türk mutfağı’ diye iki mutfak var. Mesela bir şef ‘Ben dünya mutfağı üzerine çalışıyorum’ diyor. Ben de ‘Başka hangi mutfaklar var?’ diyorum. Bildiğim kadarıyla çok kısıtlı bir Mars mutfağı var.' dedi.

Sivrioğlu, 'Bu milliyetçiliğin şekillendirdiği bir şey galiba?' sorusuna 'Kesinlikle. Türk mutfağı ve dünya mutfağı, yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.