MasterChef jürisi Somer şeften Rıfat'a duygusal veda

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Eleme potasında Güzide, Batuhan ve Rıfat mücadele ettiler. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı bölümde en iyi yemeği yapan isim Batuhan oldu ve eleme potasından kurtuldu. Finale ise Güzide ve Rıfat kaldı.

RIFAT YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Günün sonunda elenen isim ise Rıfat oldu. Rıfat, MasterChef'e veda ederken, stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Rıfat gözyaşlarına hakim olamazken, Güzide de arkadaşının elenmesine dayanamadı ve o da ağladı.

DUYGUSAL VEDA

Rıfat'ın yarışmaya veda etmesinin ardından jüri üyelerinden Somer şef, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü şef, Rıfat'la çekilen karesini şu sözlerle paylaştı: "Sert, somurtkan, kabadayı olmanın delikanlılık sayıldığı bu ülkede, gerçek erdemin şefkat, empati ve kibarlık olduğunu gösterdin hepimize, yolun açık olsun ve hep farklılıklarınla ve farkındalığınla kal güzel Rıfat kardeşim benim."

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.