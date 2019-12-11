MasterChef jürisi Danilo Zanna itirafıyla olay oldu!

Danilo'nun artan şöhreti, aile hayatına olan merakı da beraberinde getirdi... Evli ve bir çocuk babası olan 35 yaşındaki Danilo Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"

Çift 2012 yılında nikah masasına oturdu. Zanna, katıldığı 3 Adam programında da kız isteme töreninden ve Türk adetlerinden bahsetmişti...

"Eşim Giresunlu. Evleneceğimiz zaman babam eşimi istemek için buraya geldi. Kız isterken bir cümle söyleniyor ya 'Allah'In emri, peygamberin kavli ile...' diye. Babam ezberledi ve bu cümleyi söyledi. Ben de şaşırdım. Sonra tuzlu kahve...Biz iki düğün yaptık. Biri İtalya'da, biri burada..."

Öte yandan Zanna'nın bu evlilikten Zeno Tibet adında bir de oğlu var. Ünlü şef, sosyal medya hesabında sık sık oğlu ile birlikte olduğu paylaşımlar yapıyor.