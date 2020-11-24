MasterChef Junior Türkiye başvuru ekranı: MasterChef Junior 2020 Türkiye ne zaman?

MasterChef Junior 2020 Türkiye'ye katılmak isteyen adaylar için konu hakkında açıklama geçen hafta yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan Soner Şef tarafından yapıldı. Tv 8'in en çok izlenen yapımları arasında yer alan MasterChef'te çocukların hünerlerini sergileyebileceği bir platformun kurulduğu belirtildi. MasterChef Junior 2020 Türkiye ne zaman? İşte MasterChef Junior Türkiye başvuru ekranı...

MASTERCHEF JUNİOR 2020 TÜRKİYE NE ZAMAN?

MasterChef Junior 2020 Türkiye ne zaman başlayacağı hakkından henüz bir bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimize ekleyeceğiz.

MASTERCHEF JUNİOR 2020 TÜRKİYE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

MASTERCHEF JUNİOR 2020 BAŞVURU SORULARI NASIL?

Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)?

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.