MasterChef Junior ne zaman başlayacak? MasterChef Junior Türkiye başvurusu nasıl yapılır?

O Ses Çocuklar ardından MasterChef Junior da başlıyor. Yarışmanın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken çocukların anne ve babaları tarafından doldurulması gereken başvuru formu yayınlandı. MasterChef Junior yarışmasına başvuru yapmak isteyen çocukların 9-13 yaş aralığında olması gerekiyor. MasterChef Junior yarılşmasına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

MASTERCHEF JUNİOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Junior yarışması için başvurular alınmaya devam ediyor. Yarışmanın başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MasterChef Junior Türkiye başvuruları tv8basvuru.com adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru esnasında cevap verilmesi gereken sorular şöyle;

Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)?

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.

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