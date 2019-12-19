MasterChef izleyicilerine büyük sürpriz! Elenen isimler yarışmaya geri döndü

MasterChef izleyicilerine büyük sürpriz! Somer, Mehmet ve Danilo Şef sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının son bölümü izleyicileri şaşırttı. Yarışmadan daha önce elenen isimler ödül oyununu oynamak üzere davet edildiler ve diğer yarışmacılar dahil ekran başında izleyenleri sevindirdiler.

Elenen ve elenmeyen yarışmacılar arasında kura çekimi oldu ve eşleşen isimler arasında 2’şerli takımlar oluşturuldu. Kura çekimi sonrası Ekin ile Mustafa, Yasin ile Batuhan, Cemre ile Kıvanç, Güzide ile Açelya, Alican ile Yekaterina eşleşti.

10 bin TL değerindeki ödül oyununda şefler yarışmacılardan Bonfile Dürüm, Kaşarlı Köfte ve Cordon Blue yapmalarını istediler. Günün sonunda ise ödül oyununu kazanan ikili Alican ve Yekaterina oldu ve 10 bin TL’nin sahibi oldu.