MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu? 20 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye yine bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele gösterdi. Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli olacak. İşte 20 Ekim MasterChef’te yaşananlar...



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye’de yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan Karkas menüsünü yapmalarını istediler. Menüde yer alan yemekler Haşlama, Izgara Bonfile, Tencere Yemeği, Fırın Yemeği ve Katmer oldu. Bu zor ve meşakkatli menüyü hazırlamaya çalışan yarışmacılar zorlu dakikalar yaşadı. Oyunun galibi henüz belli olmadı.

20 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme adayları dokunulmazlık oyunundan sonra belli olacak.