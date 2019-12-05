MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu, potada kimler var? 4 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. MasterChef’in 4 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım arasında oynana mücadelede heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacılara yapılan büyük sürpriz ise izleyenleri şaşırttı. Dokunulmazlık oyununda tadımı yarışmadan daha önceden elenen Suna, Murat, Eda ve Faruk Batuhan yaptı ve oylama yaptılar. Peki, MasterChef’te potaya kimler gitti? İşte yanıtı…

4 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’in 4 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Analı Kızlı, Patlıcan Kebabı, Ördek Göğsü ve Tarte Tatin yemeklerini yapmalarını istediler. Bu yemekler aynı zamanda daha önce eleme oyunlarında yapılan yemeklerdi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı bölümde yarışmacılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda tadımı yarışmadan daha önce elenen Suna, Murat, Eda ve Faruk Batuhan yaptı. Renkli anların yaşandığı bölümde günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. MasterChef’te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı mavi takım kazandığı için eleme potasına giden isim kırmızı takım yarışmacıları arasından yapılacaktı. Yasin zaten eleme potasında olduğu için Cemre ve Batuhan düello oyunu oynadılar ve başa baş mücadele ettiler. Heyecan ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde haftanın ikinci eleme adayı Cemre oldu. MasterChef’te bu hafta eleme potasında yarışacak iki isim Cemre ve Batuhan.