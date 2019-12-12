MasterChef ikinci eleme adayı belli oldu! MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye yarışma programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın 11 Aralık Çarşamba günü oynana dokunulmazlık oyunu sonrası ‘MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?’ sorusunu aratmaya başladı. Dokunulmazlık oyununda menüde Kuzu Kol Sarma, Dana Sarma ve Tavuk Sarma vardı. Kıran kırana mücadelenin verildiği bölümde en iyi tabağı yapan takım dokunulmazlığı kazandı. Daha sonra bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve en kötü yemeği yapan isim ikinci eleme adayı seçildi. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? İşte cevabı…

11 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 11 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Kuzu Kol Sarma, Dana Sarma ve Tavuk Sarma yapmalarını istedi. Şefler yine yarışmacılara bir sürpriz yaptı ve her yarışmacının diğer takım arkadaşının yaptığı yemeğe kaldığı yerden devam etmesini istediler. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için eleme oyunu kırmızı takım oyuncuları arasında oynandı. Kırmızı takımdan Batuhan, Cemre ve Ekin elenmemek için birbirlerine karşı yarıştılar. Yarışmacılar kapalı 3 tabak içerisinden rastgele birisini seçerek yapacakları yemeği tercih ettiler. Ekin Somon ve Bal Kabağı, Batuhan Kuzu Sırtı ve Pırasa, Cemre ise Bonfile ve Mantar yaptı. Şefler en iyi yemeği yapan isim olarak Ekin oldu ve eleme potasına gitmekten kurtuldu. Sona Batuhan ve Cemre kaldı. Şefler en kötü tabağı yapan ismin Batuhan olduğunu söylediler. Böylece haftanın ilk eleme adayı Rıfat, ikinci eleme adayı ise Batuhan oldu.