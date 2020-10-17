MasterChef haftanın son eleme adayları kim oldu? 17 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları belli oluyor! MasterChef Türkiye’nin 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme oyunundan önce son kez mücadele etti. Çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilen oyun ekran başındakilere renkli dakikalar yaşattı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kimler gitti?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te kırmızı ve mavi takım haftanın son dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü Balıkesir’de çekildi. Şeflerin yarışmacılardan yapmasını istediği menüde: Cunda Ezmesi, Ahtapot Salatası, Saçaklı Mantı, Tirit, Höşmerim vardı. Üst düzey performans gösterin yarışmacıların hazırladıkları yemeklerin tadımını konuklar yaptı ve oyladı. Oylama sonucu henüz belli olmadı.

17 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.