Masterchef Güzide'nin 7 milyon TL'lik evi olay oldu! Masterchef Güzide kimdir?

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Mertcan, evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ayrıca ünlü yarışmacının evinin değeri 7 milyon TL.

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor.

Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik sertifikası aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde. Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor.

Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış. Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChefe katıldım."