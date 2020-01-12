MasterChef Güzide'den 7 milyon TL'lik villasına ilişkin bir açıklama daha geldi!

Tv8'de yayınlanan fenomen yarışma programı 'Masterchef'de son 6 ismin arasına girmeyi başaran ve 7 milyonluk eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan, Instagram'dan evi için gelen soruya yanıt verdi.



Tv8'de yayınlanan 'MasterChef' programında büyük bir başarı elde eden 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. İddiaların ardından açıklama yapan Güzide Mertcan, çok üzüldüğünü söylemiş, arkadaşları da ona destek vermişti.

Dün de sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Güzide, villasıyla ilgili bir soruya samimiyetle cevap verdi. Güzide villa sorusunu, "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" sözleriyle yanıtladı.



Instagram'da sık sık ev hallerini ve lüks evini paylaşan MasterChef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa için birçok iddia ortaya atılmıştı.