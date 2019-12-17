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  3. MasterChef Güzide şimdi de kardeşiyle gündem oldu! Bakın o isim kim çıktı

MasterChef Güzide şimdi de kardeşiyle gündem oldu! Bakın o isim kim çıktı

MasterChef Güzide şimdi de kardeşiyle gündem oldu! Bakın o isim kim çıktı

7 milyonluk lüks villasıyla bir süredir gündemden düşmeyen MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, şimdi de kardeşiyle olay oldu. Modacı olduğu ortaya çıkan Tuğba Tokmak kimdir?

MasterChef yarışmasında son beşe kalarak büyük bir başarı elde eden Güzide Mertcan, lüks villasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Pek çok kez haber olan Mertcan'ın ailesi merak edilir olmuştu. Son olarak Güzide'nin kardeşi Tuğba Tokmak'ın, yakın bir zamanda yarışmada ablasına eşlik edeceği ortaya çıktı. Hal böyle olunca Tokmak'ın kim olduğu merak edilir oldu.

Sosyal medyada yoğun bir takipçiye sahip olan Tokmak, sık sık paylaştığı pozlarla göze çarpıyor. Ablası gibi yemeklere değil, tekstile yönelen Tokmak, bu uğurda birkaç kez iflas etti, ancak pes etmedi. Instagram'da 30 binin üzerinde takipçisi olan ve tesettür giyiminde iki markaya sahip olan Tokmak’ın bazı pozları ise şöyle:


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