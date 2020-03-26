Masterchef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı! İşte Güzide Mertcan'ın yeni evi

Güzide Mertcan'ın yeni evi magazin gündeminde merak ediliyor. MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, yeni evini tanıttı. 7 milyon TL değerindeki villasını satan Mertcan ailesi şehir merkezinde 3+1 daireye taşınmıştı. Mertcan, yeni evini YouTube kanalında takipçilerine gösterdi. İşte Güzide Mertcan'ın yeni evi

"BEN İLK KEZ ŞEHİR MERKEZİNDE OTURUYORUM"

3+1 evini YouTube kanalından tanıtan Güzide Mertcan, şu ifadeleri kullandı:

Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Daha önce hep dağ taşta oturdum.

Başakşehir'de de en ücra noktadaydım, dağ başıydı şehre yakın değildim. Şu an çok ilginç pencereden baktığımda insan görüyorum.

İŞTE GÜZİDE MERTCAN'IN YENİ EVİ