Masterchef Güzide Mertcan eşi kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef Güzide kimdir, nereli?

MasterChef Güzide Mertcan’ın hayatı merak ediliyor. Masterchef Güzide kimdir, nereli? Sevilen yarışmada final için geri sayım başladı. Son elemenin ardından finale kalan tüm isimler belli olacak. Dün akşam oynanan eleme oyunun ardından finale yazdıran ilk isim Cemre, ikinci isim ise Güzide oldu. Başarılı yarışmacı Güzide Mertcan ve eşi ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Sosyal medya hesabında da hatırı sayılır bir takipçi sayısı olan Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.

Yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış. Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30’lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChef’e katıldım."

GÜZİDE MERTCAN EŞİ KİMDİR?

Eşi hakkında Güzide Mertcan şunları söyledi: "Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı."

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa MERTCAN, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı.