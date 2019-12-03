MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında? Güzide Mertcan eşi ne iş yapıyor? Güzidenin evi nerede?

MasterChef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor? soruları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. MasterChef’in sevilen yarışmacısı Güzide Mertcan’ın hayatı ve mesleği araştırılıyor. Son zamanlarda villa haberleriyle gündeme gelen ve yarışmada başarılı bir performans sergileyen yarışmacının 3 tane çocuğu ve mutlu bir evliliği var. Güzide, MasterChef’te son 7’ye kalarak da ne kadar yetenekli olduğunu ispatladı. MasterChef Güzide Mertcan kimdir, nereli? sorularının yanıtı haberimizde

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.

Yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış. Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30’lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChef’e katıldım."

GÜZİDE MERTCAN EŞİ KİMDİR?

Güzide Mertcan’ın eşi de son zamanlarda çıkan villa haberleri sonrası aratılmaya başladı. Güzide eşi hakkında şunları söyledi: "Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı."

GÜZİDE MERTCAN EVİ NEREDE?

Güzide Mertcan'ın villası gündem olmuştu. O iddalara ilişkin açıklama Güzide'den geldi: "Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzidenin 7 milyonluk evi, Güzidenin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim." dedi.