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  3. MasterChef Güzide kararını verdi! Canlı yayında duyurdu

MasterChef Güzide kararını verdi! Canlı yayında duyurdu

MasterChef Güzide kararını verdi! Canlı yayında duyurdu

MasterChef yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Güzide Mertcan, bugün 'Gel Konuşalım' adlı programın canlı yayınına katıldı.

7 milyonluk lüks villasıyla günlerce magazin gündeminden düşmeyen Güzide, kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yarışma sonrası kendini geliştirdiğini belirten Mertcan, bir restoran açacağını duyurdu. Mekanın adının 'Ahnar' olacağını söyleyen Mertcan, anadolu lezzetlerine yönelik bir menüyle hizmet vereceğini söyledi.

Final yarışmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Güzide, yarışmanın başından beri çabalarıyla, Alican ve Cemre'nin dişiyle tırnağıyla finali hak ettiğini söyledi. Şeflerin de tarafsız bir şekilde şampiyonu seçtiklerini anlattı.

'ALİCAN DA CEMRE DE FİNALİ HAK ETTİ' 

Cengiz Semercioğlu'nun 'Peki gönlünden geçen kimdi? Alican'ın mı Cemre'nin mi şampiyon olmasını istiyordun?' sorusuna Güzide, "Bu konuda bir şey söylemek çok zor ama sadece hak edenin kazanmasını istemiştim."

"Zaten bize final bölümünde de balkondayken sordular 'Favoriniz kim?' diye ben cevaplamadım. Çünkü orada yapılan yorumların yarışmacıları çok etkilediğini düşünüyorum" dedi.


MasterChef Güzide kararını verdi!
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