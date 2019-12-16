MasterChef Güzide 7 milyonluk villasıyla gündem olmaya dayanamadı! İşin aslını böyle açıkladı

Masterchef Türkiye adlı yarışmada son beşe kalarak büyük bir başarı elde eden Güzide Mertcan, yarışmanın yarı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmadaki bir arkadaşının 'Güzide'nin kocasının parkına gittik' demesi üzerine dikkatleri üzerine çeken Güzide, bir süredir lüks eviyle çok konuşuluyor.

Sık sık Instagram'da ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu iddia edilen villa hakkında farklı söylentiler de ortaya atılmıştı.

'BENİ SON DERECE ÜZDÜ' DEMİŞTİ...

Güzide gelen eleştirilere dayanamayarak bir açıklama yapmış ve açıklamasında "Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü" demişti.

BİR AÇIKLAMA DAHA!

Son olarak Güzide, Instagram hesabından takipçilerinin kendisine soru sormasını istedi. Villasının neden bu kadar gündem olduğunu soran bir takipçisine Güzide, şu açıklamayı yaptı: "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?"