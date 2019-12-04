MasterChef Güzide 7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!

Masterchef'in iddialı yarışmacılarından Güzide Mertcan, İstanbul'da lüks bir villada yaşıyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Mertcan, evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Güzide'nin paylaşımları, takipçilerinin de dikkatini çekiyor. Asıl mesleği estetisyenlik olan ve mutlu aile yaşamıyla göze çarpan Güzide Mertcan'ın, Instagram'da da 340 bine yakın takipçisi var.

Son olarak 7 milyonluk villada yaşadığı konuşulan ve lüks yaşamı eleştirilen Mertcan'ın, eşinin kim olduğu ve mesleği merak konusu oldu.

PEKİ GÜZİDE MERTCAN'IN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Mustafa Mertcan'ın babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta.

Güzide Hanım, Mustafa Bey'le evlendiğinde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battı. Ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı.

Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi.

Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı.

Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan "Brass Ring Award" ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.