MasterChef Güzide 7 milyonluk lüks villasını sonunda sattı! Tüm detayları bir bir anlattı

Güzide Mertcan, uzun süredir herkesin merak ettiği villasının akıbetini açıkladı. Mertcan, 7 milyon TL değerindeki lüks villayı sattığını açıkladı. Merak edilen tüm detayları kendi YouTube hesabında anlatan ünlü yarışmacı şunları söyledi:

"Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev!

‘Keşke satmasaydım’ demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim.

Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya tanışmayı düşünüyoruz.

EVDEKİ EŞYARI SATTI MI?

Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. ‘En sade şekilde nasıl yaşarız’ diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz."

10 ODASI VAR!

Mertcan Ailesi'nin sattığı villa 1000 metrekare evin inşa alanı ise 650 metrekare... 10 odası bulunan evin yan tarafında bir helikopter pisti bulunuyor. 7 milyon TL'lik lutra lüks villanın aylık aidatı ise 3 bin 500 TL.