Masterchef Güzide '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti! Gerçeği böyle açıkladı

Masterchef'in iddialı yarışmacılarından Güzide Mertcan, İstanbul'da lüks bir villada yaşıyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Mertcan, evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Güzide'nin paylaşımları, takipçilerinin de dikkatini çekiyor.

O İDDİALARA SİTEM ETTİ!

Son olarak ünlü yarışmacı, dün evinin 7 milyon TL olduğu ve eşinin işiyle ilgili çıkan haberlere isyan etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan yarışmacı, gerçekleri şöyle anlattı: