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  3. Masterchef Güzide '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti! Gerçeği böyle açıkladı

Masterchef Güzide '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti! Gerçeği böyle açıkladı

Masterchef Güzide '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti! Gerçeği böyle açıkladı

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks eviyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hakkında çıkan haberlerin ardından sitem eden Mertcan, Instagram hesabından böyle sitem etti.

Masterchef'in iddialı yarışmacılarından Güzide Mertcan, İstanbul'da lüks bir villada yaşıyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Mertcan, evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Güzide'nin paylaşımları, takipçilerinin de dikkatini çekiyor. 

O İDDİALARA SİTEM ETTİ!

Son olarak ünlü yarışmacı, dün evinin 7 milyon TL olduğu ve eşinin işiyle ilgili çıkan haberlere isyan etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan yarışmacı, gerçekleri şöyle anlattı: 


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