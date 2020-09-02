MasterChef Gülşah ana kadroda!

Ekranların lezzet, eğlence ve rekabet dolu yarışması MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor.



MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?



Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.

MasterChef Gülşah lisede çocuk gelişimi özel eğitim okudu. Üniversitede de at antrenörlüğü eğitimi aldı. Asıl mesleği hipodromlara at yetiştirmek. Ayrıca havacılık üzerine özel bi şirkette çalışıyor. 3 yaşından beri yemek yaptığını söylüyor.

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