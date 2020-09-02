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  3. MasterChef Gülşah kaç yaşında? MasterChef Gülşah Suna kimdir, nereli?
02 Eylül 2020 Çarşamba 16:44 | Son Güncelleme:

MasterChef Gülşah kaç yaşında? MasterChef Gülşah Suna kimdir, nereli?

MasterChef Gülşah kaç yaşında" MasterChef Gülşah Suna kimdir, nereli"

MasterChef ana kadro yarışmacıları arasında Gülşah da yer alıyor. Heyecanlı dakikaların yaşandığı yarışmada takım dokunulmazlığı ve bireysel dokunulmazlık oyunlaro oynanmaya devam ediyor. 2. hafta elenmekten kurtulan Gülşah Suna rakipleriyle mücadeleye devam ediyor. At antrenörü olan MasterChef Gülşah geçen sezonda da yarışmaya katılmıştı.

MasterChef Gülşah ana kadro yarışmacıları arasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yarışmacılar arasındaki rekabet devam ederken her hafta, belirlenen eleme adaylarından bir kişi yarışmaya veda ediyor. MastereChef Gülşah Suna geçtiğimiz yıl da yarışmış ve elenmişti. Gülşah Suna at antrenörlüğü yapıyor.

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Gülşah Suna 28 yaşında. At antrenörü olan Gülşah geçen sezonda da MasterChef’e katılmıştı. Yarışmaya arkadaşlarının ilgisi sebebi ile başvurduğunu söyleyen Gülşah Suna, ‘Geçen sene de katılmıştım ama biraz fazla konuştuğum için yemeğimi unuttum.’ dedi.

MasterChef Gülşah lisede çocuk gelişimi özel eğitim okudu. Üniversitede de at antrenörlüğü eğitimi aldı. Asıl mesleği hipodromlara at yetiştirmek. Ayrıca havacılık üzerine özel bi şirkette çalışıyor. 3 yaşından beri yemek yaptığını söylüyor.

İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Gülşah Suna, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini almıştı.

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