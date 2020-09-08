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  3. MasterChef Furkan kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Furkan Yalçın kimdir, nereli?
08 Eylül 2020 Salı 15:55 | Son Güncelleme:

MasterChef Furkan kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Furkan Yalçın kimdir, nereli?

MasterChef Furkan kaç yaşında" MasterChef 2020 yarışmacısı Furkan Yalçın kimdir, nereli"

MasterChef Türkiye'nin 2020 kadrosunda Furkan Yalçın da yer alıyor. MasterChef Furkan özellikle diğer yarışmacılarla yaşadığı polemiklerle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Duygu'yla yaşamış olduğu tartışma yarışmada epey ses getirmişti. MasterChef Furkan genç yaşına rağmen yaptığı yemekler ve tatlılar ile şeflerden takdir görüyor.

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanın ve rekabetin eksik olmadığı programda yarışmacılar arasında Furkan Yalçın da yer alıyor. Pastacı olan MasterChef Furkan özellikle yaptığı tatlılarla öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışmacılardan Duygu ile yaşadığı polemik de yarışmanın tansiyonunu artırmıştı. Furkan Yalçın yarışmacılar arasında yaşı en genç olanı olarak yarışıyor.

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef izleyicilerinin de dikkatini çeken Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Furkan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Final elemelerinde Mehmet Şef ve Somer Şef Furkan'a ilk turda evet oyu vermişlerdi.

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