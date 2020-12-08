MasterChef Türkiye final tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te final için geri sayım başladı. Son 6 yarışmacının kaldığı MasterChef'te bu hafta son kez takım oyunları oynanacak. Yapılan eleme sonrasında kalan 5 kişi yarışmaya bireysel olarak devam edecek. Peki, MasterChef final ne zaman 2020? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor?

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN 2020?

MasterChef Türkiye'nin final tarihi henüz belli olmadı. 2020 MasterChef Türkiye'nin final bölümünün yayınlanacağı tarih açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MasterChef'te bu haftadan sonra kalan 5 yarışmacı ile bireysel oyunlar oynanacak. Eleme sonrası kalan 4 kişi finalist olacak. Final haftasında MasterChef gömleğini giymeye hak kazanan yarışmacılar yarışacak. Finale kalan 2 yarışmacı şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek.

MASTERCHEF 2019 FİNALİ NE ZAMAN YAPILDI?

MasterChef 2019’un final bölümü 29 Aralık 2019 Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynandı. Final bölümünde 3 oyun oynandı. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef’in şampiyonu oldu. 2019'un şampiyonu Cemre olmuştu.