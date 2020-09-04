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  3. Masterchef Esra'yı görünce şok olacaksınız!
04 Eylül 2020 Cuma 15:49 | Son Güncelleme:

Masterchef Esra'yı görünce şok olacaksınız!

Masterchef Esra'yı görünce şok olacaksınız!

Masterchef Türkiye 2020 kadrosunda yer alan Esra Tokelli tavırları, konuşmaları ve tarzı ile dikkat çeken isimlerden biri. Masterchef Esra'yı görünce şok olacaksınız. Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına da katılmış. Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.

Esra Tokelli, Masterchef Türkiye'nin 2020 kadrosunda yer alıyor. Tavırları, tarzı ve konuşmaları ile sevilen Masterchef Esra'yı görünce şok olacaksınız. Instagram üzerinden yaptığı yemekleri yayınlayan Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına katılmış. Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.

Çerkez asıllı olan Esra Tokelli, herhangi bir mutfak eğitimi almamış.

MASTERCHEF ESRA'YI GÖRÜNCE ŞOK OLACAKSINIZ!

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

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