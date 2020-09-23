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23 Eylül 2020 Çarşamba 11:32 | Son Güncelleme:

Masterchef Esra'yı görünce çok şaşıracaksınız!

Masterchef Esra'yı görünce çok şaşıracaksınız!

Masterchef Türkiye'nin kadrosunda yer alan Esra Tokelli tavırları, konuşmaları ve tarzı ile dikkat çeken isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Masterchef Esra'nın bu hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Esra Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Esra Tokelli, Masterchef Türkiye'nin 2020 kadrosunda yer alıyor. Masterchef Esra başarılı tabakları ve tarzı ile dikkat çeken isimlerden biri. Masterchef Esra'nın özel hayatı da merak ediliyor. Masterchef Esra'yı görünce çok şaşıracaksını.

İşte Masterchef Esra'nın Instagram paylaşımları;

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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