MasterChef Esra kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli nereli?

MasterChef Esra yaptığı geleneksel yemekler ile şeflerin ve ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Tv 8 ekranlarından yayınlanan MasterChef 2020 seyircilere keyifli dakikalar yaşatıyor. MasterChef Esra daha önce sevilen program Yemekteyiz'de de yarışmıştı. MasterChef Esra kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Aşçı olan Esra Tokelli 41 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Esra; yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğunu mutfakta geçtiğini ve ardından da MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtmişti.

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alarak final kadrosuna katılmaya hak kazanmıştı. 3'lü elemeleri de geçmeyi başaran Esra, final turunda 7. yarışmacı olarak MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmeyi başarmıştı.