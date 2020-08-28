MasterChef Esra kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli kimdir, nereli?

Tv8’in uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Ana kadroya girmeye hak kazanan Esra Tokelli de bu yılın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Tokelli daha önce Yemekteyiz yarışmasına katılmasıyla biliniyor. MasterChef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.



MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye’nin 2020 kadrosunda yer alan Esra Tokelli 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 41 yaşında aşçılık yapan Esra Tokelli yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini ve zamanının çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten yarışmacı bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti. Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programını katılmıştı.

Esra Tokelli, yarışmanın ilk haftasında mavi takım yarışmacıları arasında yer alarak eleme potasına giren isimlerden oldu ve son yarışa kaldı. Son yarışta Sedat’ı geçerek yarışmada kalmaya hak kazandı.