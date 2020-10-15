MasterChef Esra kaç yaşında? MasterChef Esra Tokelli kimddir, aslen nereli?

MasterChef Türkiye televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programları arasında yer alıyor. Bu yılın kadrosunda mücadele eden Esra Tokelli de sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. MasterChef Esra daha önce Yemekteyiz programı ile ekran karşısına çıkmış, yemek yapmayı çok sevdiğini ve yarışmaya bu yüzden katıldığını ifade etmişti. İşte MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli ile ilgili merak edilenler...



MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye’nin 2020 kadrosunda yer alan Esra Tokelli 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 41 yaşında aşçılık yapan Esra Tokelli yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini ve zamanının çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten yarışmacı bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti. Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programını katılmıştı.