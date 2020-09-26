MasterChef Eray aslen nereli ve kaç yaşında? MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmacılarının hayatı ve biyografisi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekiyor. Eray Aksungur MasterChef 2020’de ön plana çıkan yarışmacılar arasında yer alıyor. Yarışmacılarla diyalogları ve zaman zaman agresif tavırları ile dikkat çeken Eray sosyal medyada adından söz ettiriyor. İşte MasterChef 2020 yarışmacısı Eray Aksungur ile ilgili merak edilenler...



MASTERCHEF ERAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2020 yarışmacısı Eray Aksungur 1997 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.