MasterChef Emir kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Emir Elidemir nereli ve kaç yaşında?

Emir Elidemir MasterChef 2020’ye damgasını vurmayı başardı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonuna hızlı bir başlangıç yapan MasterChef Türkiye her akşam birbirinden heyecanlı oyunlarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Emir Elidemir ise yarışmanın ön plana çıkan isimleri arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye’nin dikkat çeken yarışmacısı Emir Elidemir ile ilgili merak edilenler sizlerle...



MASTERCHEF EMİR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye’nin dikkat çeken yarışmacısı Emir Elidemir 1994 yılında İzmir'de doğdu. 26 yaşında olan Emir Elidemir liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitirdi. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde okuyan Elidemir buradan mezun oldu. Üniversitesiden mezun olduktan sonra dünyaca ünlü restoranlarda staj yapan Emir ABD Florida'da ve Hollanda Amsterdam'da stajlarını tamamladı.

Genç yarışmacı, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Akabinde İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon şehrindeki 1 Michelin yıldızına sahip olan restoranda stajını tamamladı.