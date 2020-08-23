MasterChef 2020 yarışmacısı Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emir Elidemir nereli?

Bu sene MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan MasterChef Emir hayatı takip ediliyor. Yaptığı yemekler ve yorumları ile ilgileri üzerine çeken MasterChef Emir, 16 kişilik ana kadroya kalmıştır. MasterChef Emir, Özyeğin Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

MasterChef Emir Elidemir İzmir'de dünyaya gelmiş ve 1994 doğumludur. 26 yaşında olan Emir Elidemir liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitirmiştir. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde okumuştur ve buradan mezun olmuştur.

Masterchef Emir Özyeğin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra dünyaca ünlü restoranlarda staj yapmıştır. ABD Florida'da ve Hollanda Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Akabinde İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon şehrindeki 1 Michelin yıldızına sahip olan restoranda stajını tamamladı.

Masterchef Emir, 6 Ağustos'ta final turunu geçmeyi başararak ana kadroya ismini yazdıran 4. isim oldu.