Emir Elidemir nereli? MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında?

Emir Elidemir MasterChef 2020’de bu hafta kırmızı takım kaptanı olarak yarışıyor. MasterChef Emir yarışmanın başarılı isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? Emir Elidemir nereli? İşte Emir hakkında tüm merak edilenler..

MASTERCHEF EMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

MASTERCHEF EMİR'İN BABASI HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.