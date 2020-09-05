MasterChef eleme potasında kimler var? 5 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması MasterChef Türkiye 5 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan dokunulmazlık oyunu ile izleyicileri ekran başında kilitledi. Yarışmanın İstanbul Boğazı’nda geçen bölümünde Oya Başar, Serdar Gökhan, Selda Alkor ve Erhan Yazıcıoğlu konuk oldu. Peki, 5 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kimler gitti?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 5 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen oyunun özel konukları vardı. Oya Başar, Selda Alkor, Erhan Yazıcıoğlu ve Serdar Gökhan dokunulmazlık oyununda tadımı yapan isimler oldu. Şefler yarışmacılardan Kök Sebzeler, İstiridye Mantarı Çorbası, Ravioli, Dana Fileto ve Profiterol yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı oyunda konuklar tadım yaptı ve beğendikleri takım için oylarını kullandı. MasterChef’te dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

5 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ve daha sonra eleme adayları ortaya çıkacak.