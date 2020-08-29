MasterChef eleme potasında kimler var? 29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme potasındaki isimler bu akşam gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunu ile netlik kazanıyor. Son yılların en çok tutulan yarışma programlarından MasterChef Türkiye yeni sezonuna başarılı bir başlangıç yaptı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın son bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. İşte yaşananlar...



29 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 29 Ağustos Cumartesi akşamı yine bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmada oynanan dokunulmazlık oyunu çekimleri 30 Ağustos’a özel olarak Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Şefler yarışmacılardan Afyon yöresine ait yemekler pişirmelerini istedi. Menüde; Tandır çorbası, İlibada sarması, Haşhaşlı bükme, Afyon kebabı ve Vişneli ekmek kadayıfı vardı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyunun galibi kırmızı takım oldu. Kırmızı takım üst üste üçünce kez dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te bu akşamı eleme adayları bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak.