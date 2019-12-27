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  3. MasterChef eleme potasında kimler var? 26 Aralık MasterChef son eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme potasında kimler var? 26 Aralık MasterChef son eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme potasında kimler var" 26 Aralık MasterChef son eleme adayı kim oldu"

MasterChef Türkiye’nin finaline sayılı günler kala heyecan giderek artıyor! MasterChef eleme potasında kimler var? sorusu yarışmayı yakından takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde iki eleme adayı da belli olmuş Alican ve Ekin eleme potasına gönderilmişti. Yarışmanın 26 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde Cemre ile Güzide arasında 3 oyun oynandı. Günün sonunda en az puanı alan kişi eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? Yanıtı haberimizde…

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te final haftası oynanıyor. Haftanın ilk eleme iki eleme adayı Alican ve Ekin olmuştu. MasterChef Türkiye’nin 26 Aralın Perşembe günü yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayını belirlemek üzere Güzide ve Cemre arasında oyun oynandı. Toplamda 3 oyunun oynandığı bölümde en az puanı alan isim eleme potasına gönderildi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı bölümde iki yarışmacı da ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? Eleme potasında kimler var? İşte cevabı…

26 ARALIK MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Sevilen yarışma programı MasterChef’in 26 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde son eleme adayını belirlemek üzere Cemre ve Güzide arasında 3 oyun oynandı. Şefler her oyun başına puanlama yapıyor ve 3 oyun sonunda en az puanı alan isim eleme potasına gönderiliyor. İlk oyunda yarışmacılar Hindi Dolma yemeğini yaptılar. İlk oyun sonu Güzide 20, Cemre 21 puan aldı. İkinci oyunda şefler yarışmacılardan Kuş Konmaz ile birlikte yapabilecekleri bir yemek istediler. Yarışma şu anda devam ediyor…

 


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