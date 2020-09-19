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  • MasterChef eleme potasında kimler var? 19 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler?
19 Eylül 2020 Cumartesi 22:45 | Son Güncelleme:

MasterChef eleme potasında kimler var? 19 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler?

MasterChef eleme potasında kimler var" 19 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler"

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye haftanın son dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Haftanın son eleme adaylarını belirlemek için oynanan oyunda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda tadımı yarışmayı izleyen 9 izleyici yaptı ve puan verdi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonuyla tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya jüriliğinde yayınlanan yarışma izleyenere keyifli daikalar yaşatıyor. MasterChef' eleme potasındaki yarışmacılar da haftanın son dokunulmazlık oyunu ile netleşiyor. İşte son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 19 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada dış çekimlerin aksine bu hafta stüdyoda yapılan yemekleri programı izleyen 9 izleyici tadımını yaptı. Menüde Yayla Çorbası, Ispanaklı Gül Böreği, Hünkar Beğendi, Gavurdağı Salatası ve Şekerpare vardı. MasterChefte 3. dokunulmazlık oyunun 33-12'lik skorla mavi takım kazandı.                             

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu akşamın eleme adayları henüz belli olmadı. Bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra haftanın 5. ve 6. eleme adayları açıklanacak.

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