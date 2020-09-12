MasterChef eleme potasında kimler var? 12 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile netleşiyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef eleme oyunu öncesi son dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Çekimleri İstanbul Silivri’de gerçekleştirilen oyun izleyenlere renkli dakikalar yaşattı. Kırmızı ve mavi takım son kez kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya geldi. Peki, 12 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?



12 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye haftanın son dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 12 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünün çekimleri İstanbul Silivri Kale Park’ta gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı ve çeşitli konukların katılımıyla gerçekleşen oyunda renkli dakikalar yaşandı. Menüde Tarhana Çorbası, Patlıcan Silkme, Patriot Böreği, Silivri Köftesi, Kağıtta Tekir ve Pandispanya vardı. Şefler ayrıca süt ve sebzeleri kullanarak menü dışı bir lezzet yapmalarını istediler. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda yarışmacılar takdir edilecek performans sergilediler.

Tadımı Silivri Belediye Başkanının da aralarında olduğu konuklar yaptı. Beğendikleri takımın tabağı için oy kullanan konuklar yarışmacılara teşekkür etti. Kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yarışmanın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme adayları dokunulmazlık oyununun ardından oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında netleşecek.