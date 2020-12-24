MasterChef eleme potasına kimler girdi? MasterChef Türkiye 2020'de 3. eleme adayı kim oldu?
MasterChef 2020'de ilk dört yarışmacı arasında final haftası mücadelesi sürüyor. Haftanın ilk günündeki oyunlarda en fazla puanı Serhat alırken en düşük puanı alan Emir, eleme finaline giden ilk aday olmuştu. Barbaros ise sonraki gün en düşük puanı alarak haftanın 2. eleme adayı olmuştu. MasterChef Türkiye'de bugün 3. eleme adayı açıklanacak. Peki MasterChef eleme potasına kimler girdi? 3. eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de 19. haftanın son eleme adayı belirleniyor. Günün konuk şef Fatih Tutak Özgül ve Serhat'a günün ilk yemeğini söylemesiyle yarışma başladı. MasterChef yeni bölümde, çeyrek finalistler şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya ve şeflerden en yüksek puanları almaya çalışacaklar. Peki final haftası eleme potasına kimlerin isimleri yazıldı?
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de adım adım sona yaklaşılırken 19. haftanın 3. eleme adayı da açıklandı. Kıran kırana geçen düellolar büyük bir heyecana sahne oldu. Temmuz ayında başlayan mücadelede son beşlinin kaldığı 19. haftada kıyasıya mücadeleler sonunda 3 eleme adayı açıklanması ile birlikte gözler Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümdeki yarışmaya çevrildi.
MASTERCHEF'TE İLK ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?
Verilen süre sonunda şefler, düelloyu kazanan ve üniforma üzerine ismini yazdırmaya hak kazanan yarışmacının ...... olduğunu açıkladı.
DİĞER ELEME ADAYLARI
21 Aralık Pazartesi ve 22 Aralık Salı akşamı eleme oyununun sonucunda Emir ve Barbaros, potaya ismi yazılan iki isim oldu. 3. isimde 24 Aralık Perşembe günü düzenlenen yarışmanın ardından ....... açıklandı.