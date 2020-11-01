MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 31 Ekim dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Tv 8'in en beğenilen yarışmalarından biri olan MasterChef izleyicilerin ilgisini çekiyor. 31 Ekim tarihli MasterChef dokunulmazlık oyununda takımlar 4 farklı pizza çeşidinde yarıştı. En çok puanı toplayan takım dokunulmazlığı kazandı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kırmız takım kazandı. Kırmızı takımdan Serhat ve Emir ile mavi takımdan Eray ve Uğur ilk düelloya çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 31 Ekim bölümünde 11. haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununda 2. düello yapıldı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYINDA KİMLER VAR?

Bu akşam, MasterChef eleme potosına giden isim mavi takımdan Uğur oldu. 5. pota eleme adayı Uğur oldu. Uğur'u potaya gönderen isim Ayyüce oldu. 6. aday Eray olarak belirlendi.

MasterChef Türkiye'nin 31 Ekim bölümünde 11. haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlık için Petit Four yapmaya çalıştı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

Şefler, dokunulmazlık oyununu kazanan isimleri açıkladı. Mavi takımın yarıştığı oyunda Ayyüce ve Sefa'nın tabağı en beğenilenlerden birisi oldu. Şefler 31 Ekim'de Ayyüce'nin Petit Four tabağını beğenerek, dokunulmazlığı verdi.