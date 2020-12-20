MasterChef eleme adayları kimler oldu? Bu hafta yarışmaya kim veda edecek?

MasterChef 19 Aralık tarihli son bölümünde, yarışmacılar ilk olarak ödül oyunu mücadelesi verdi. Merakla beklenen MasterChef'te eleme adayı, yarışmanın son bölümünde belli oldu. MasterChef Türkiye'de büyük final yaklaşırken bu hafta yarışmaya veda edecek isim kim olacağı ve eleme adayları merak konusu oldu. İşte elemeye kalan 4 isim...



TV8 ekranlarında haftanın hemen hemen her günü severek izlediğimiz yemek programlarından birisi olan MasterChef Türkiye'de final sayılı günler kaldı.

Ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı gecede, 30 bin TL'yi kazanan isimler Emir- Cemal Can ikilisi oldu. Final haftasına doğru kritik anlara gelinen MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık tarihli 124. bölümünde Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse yemeği için Emir ve Özgül düelloda mücadele verdi.



Serhat, Eray ve Barbaros'un potada olduğu haftada gecenin en başarısız tabağını çıkaran bir isim eleme potasına girdi. Eleme potasından kurulan ilk isim ise çeyrek finale adını yazdırdı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

1. Eray

2. Barbaros

3. Serhat

4. Özgül

Eğlenceli geçen ödül oyunu sonrasında son 5'teki ana kadro yarışmacıları Serhat, Özgül ve Emir'i eleme adayı oyunu stresi sardı. Somer şef tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın ürün hazırlayan ismin eleme potasına gitmekten kurtulacağı ve en az başarılı yapan ismin 3. Eleme adayı olarak belirleneceği oyunda 3 isim yemeklerini tamamlayarak Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sundu. Tadım safhasını tamamlayan jüri şefler değerlendirme yaparak en başarılı ürünün Emir'e ait olduğunu açıkladı.

Son 2'ye kalan Serhat ve Özgül arasında ise Mehmet, Danilo, Somer şeflerin 3. eleme adayı kararı SERHAT'tan yana oldu böylelikle 3. eleme adayı Serhat olarak belirlendi.

MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası Emir ve Özgül ikili düelloda dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse yapmasını istedi. 18. haftanın son düello oyununda bu yemeği hazırlamaları için şefler yarışmacılara verdikleri sürenin ardından tadım yaptı.

Mehmet, Danilo ve Somer Şef Özgül ve Emir'in yemeklerini değerlendirdikten sonra oy birliği ile eleme adayının Özgül olduğunu açıkladı. Böylece Özgül haftanın 4. eleme adayı olurken, Emir çeyrek finale adını yazdıran ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde Survivor 2019 yarışmacıları stüdyoya konuk oldu. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül, Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Evrim, Berkan, Ardahan ve Mert Öcal ile tezgah başına geçti.

Süt, un ve şeker temel gıdalarının yanı sıra şefler Survivor yarışmacılarından ek ürünler de alabileceğini söyledi. Kura çekilişi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray – Berkan eşlemesi yapıldı.

Kendilerine verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi. Özgül - Mert ve Emir - Cemal Can son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin verdiği karar sonucu 30 bin Tl'yi kazanarak günün birincisi olan çift, Emir ve Cemal Can ikilisi oldu.